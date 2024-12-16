Игорь Кобзев поучаствовал в акции «Елка желаний»

Старт акции 5 декабря дал президент России Владимир Путин.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Глава региона Игорь Кобзев принял участие в акции, сняв две открытки с детскими желаниями с елки в здании правительства региона. Так, Игорь Кобзев снял открытку трехлетнего Хабиба, живущего в одном из социальных учреждений Иркутска, мальчик мечтает о самокате. Вторая открытка принадлежит шестнадцатилетнему Богдану из города Кировска Луганской Народной Республики, он попросил в подарок велосипед.

— Каждый год я с радостью принимаю участие в этой акции, и для меня это не просто формальность. Участие в «Елке желаний» подчеркивает важность социальной ответственности в отношении тех, кто нуждается в нашей поддержке. Мы можем совершить добрый поступок, который не только порадует детей, но и создаст атмосферу заботы и единства в нашем обществе, — сказал Игорь Кобзев.

Всероссийская акция «Елка желаний» в этом году организована Движением Первых при поддержке «Росмолодежь.Добро». В целом акция проводится с 2018 года и продолжает объединять тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тыс. новогодних желаний детей из 89 регионов страны. Найти всю необходимую информацию об акции и принять участие можно на сайте елкажеланий.рф.

Напомним, старт «Елке желаний» 5 декабря дал президент России Владимир Путин, сняв три открытки с новогодней елки в центральном выставочном зале «Манеж». Первой участницей акции, желание которой снял с елки Владимир Путин, стала десятилетняя Маргарита Руцинская из Белгородской области. Школьница мечтает побывать в роли пилота на авиатренажере. Двенадцатилетняя Таисия Леонова из Московской области получит в подарок от президента России возможность посетить репетицию ансамбля народного танца им. И. Моисеева. А также благодаря главе государства пятнадцатилетняя Арина Порхал из Донецкой Народной Республики сможет посетить Санкт-Петербург.