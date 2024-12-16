Национальная библиотека Якутии представила свой проект на основе GigaChat на AI Journey-2024 в Москве

За первые шесть месяцев работы AI-помощник библиотеки обработал более 33 тысяч запросов читателей. Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) стала первой библиотекой в России, внедрившей GigaChat от Сбера в свою работу.

Нейросетевая модель GigaChat помогает в быстром поиске нужной информации и общается с читателями, помогает лучше понять изучаемый материал, конспектируя объемные тексты в краткие тезисы, а также создает каталоги веб-ресурсов библиотеки.

GigaChat доступен на официальном сайте библиотеки, в Telegram-боте, а также используется внутри организации для ускорения рабочих процессов. Благодаря этому студенты, научные сотрудники и читатели могут быстро находить нужную информацию среди цифрового фонда библиотеки, который включает свыше 110 тысяч книг и статей. Сотрудники библиотеки отмечают значительное сокращение времени на выполнение рутинных задач, таких как каталогизация материалов.

«Проект Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) демонстрирует, насколько широкие возможности открываются перед организациями при использовании технологий на основе искусственного интеллекта. Сегодня проект представлен участникам AI Journey – крупнейшей в стране конференции для обсуждения перспектив развития AI. Этот успех обусловлен в том числе высокой мотивацией и профессионализмом команды библиотеки. Мы уверены, что проект будет расширяться, и Сбер продолжит сотрудничество с библиотекой для создания новых инновационных продуктов», – Олег Бугай, управляющий Якутским отделением Сбербанка.

«GigaChat значительно упростил нашу работу. Он автоматизирует рутинные задачи, высвобождая время для более творческих и важных проектов. Это особенно важно для обработки нашего большого цифрового фонда. Мы уже видим значительное улучшение в скорости и качестве обслуживания наших читателей», – Василий Борисов, заместитель директора Национальной библиотеки РС(Я).

Опыт Национальной библиотеки Якутии уже вдохновил несколько организаций на использование технологий AI как в Республике Саха (Якутия), так и за ее пределами.

Международная конференция AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») проходит в Москве с 11 по 13 декабря. Своими знаниями, опытом и мнениями со слушателями делятся AI-разработчики и представители бизнеса из России, Китая, ОАЭ, Индии и Индонезии.