Иркутская область заняла среди регионов России 15 место по доступности авто

Позволить себе недорогую машину могут 21,2% семей, среднее авто – 6,8%. Данные приводит РИА Новости.
|
Место
|
Регион
|
Доля семей, которые могут взять в кредит и обслуживать недорогое авто
|
Доля семей, которые могут взять в кредит и обслуживать среднее авто
|
12
|
Красноярский край
|
25,6%
|
9%
|
15
|
Иркутская область
|
21,2%
|
6,8%
|
28
|
Новосибирская область
|
16,5%
|
5%
|
36
|
Республика Бурятия
|
14,2%
|
3,7%
Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 54,7%. Второе и третье места заняли Магаданская область и Чукотка с результатами в 44,5% и 43,2%. Также в первую пятерку попали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (39,4%) и Ненецкий автономный округ (37,4%). Таким образом, лидирующая пятерка представлена исключительно северными регионами.
Замыкают рейтинг главным образом республики Северного Кавказа.