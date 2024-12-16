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Иркутская область заняла среди регионов России 15 место по доступности авто

Позволить себе недорогую машину могут 21,2% семей, среднее авто – 6,8%. Данные приводит РИА Новости.

Место

Регион

Доля семей, которые могут взять в кредит и обслуживать недорогое авто

Доля семей, которые могут взять в кредит и обслуживать среднее авто

12

Красноярский край

25,6%

9%

15

Иркутская область

21,2%

6,8%

28

Новосибирская область

16,5%

5%

36

Республика Бурятия

14,2%

3,7%

Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 54,7%. Второе и третье места заняли Магаданская область и Чукотка с результатами в 44,5% и 43,2%. Также в первую пятерку попали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (39,4%) и Ненецкий автономный округ (37,4%). Таким образом, лидирующая пятерка представлена исключительно северными регионами.

Замыкают рейтинг главным образом республики Северного Кавказа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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