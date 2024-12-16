Эн+ и Галерея Бронштейна организовали выставку «Энергия как предчувствие»

Эн+ и иркутская Галерея Виктора Бронштейна открывают к Дню энергетика выставку «Энергия как предчувствие», где отражено взаимодействие человека с источниками энергии. Выставка приурочена к 70-летию Иркутской энергетической системы, которое отмечается в этом году.

Выставка пройдет с 20 декабря по 19 января в Иркутске. Она включает работы современных авторов, чье творчество тесно связано с городами Эн+ - Иркутском, Братском, Дивногорском и Нижним Новгородом.

В экспозицию войдут видеоперформансы, серия документальных фотоснимков, демонстрирующих единство человека, энергии и промышленности, а также арт-объекты и кинетические инсталляции, которые олицетворяют четыре стихии – воду, землю, воздух и огонь. Эти стихии в итоге становятся источником энергии для человека. Авторы из Нижнего Новгорода и Иркутска передали свое видение энергии через ассоциации с развевающимся флагом, инсталляции из стеклопластика и абстрактные цифровые формы.

– Свет и тепло в наших домах, уют и цивилизация – все это результат преобразования стихий природы в энергию созидающую. Кроме того, энергией добра, позитива, любви и вдохновения обладает каждый из нас. И способен ею делиться, заряжать ею. Ее невозможно потрогать, но можно почувствовать. Именно об этом наша выставка, которую мы открываем в самый чудесный период – накануне новогодних и рождественских праздников, и очень надеемся, что сможем передать каждому, кто посетит ее, наш заряд позитивной энергии, – заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина.

Эн+ поддерживает ряд крупных культурных проектов. Основатель компании Олег Дерипаска не раз говорил о необходимости развития культурной составляющей в городах ответственности компании. В Приангарье компания регулярно проводит заседания клуба «PRO Иркутск», затрагивающие в том числе и культурные проекты. Чтобы напомнить о значимости озера Байкал, важности сохранения его уникальной экологии и биоразнообразия Эн+ поддержал фестивали «Балет на Байкале» и «Джаз на Байкале». Компания также провела фестивали «Энергия+» и «Еда+» в Братске, Иркутске, Дивногорске и Нижнем Новгороде.

В этом году Эн+ вдохнула новую жизнь в культурную жизнь Братска, поддержав проекты, которые объединили искусство, историю и образование. Совместно с ассоциацией «Байкал без пластика» компания организовала яркое открытие выставки фотохудожников из Бурятии «Далай/Море», подарив горожанам возможность погрузиться в магию байкальской природы через призму талантливых мастеров. Благодаря Эн+ жители Братска впервые увидели на своей сцене легендарный спектакль «Волки и овцы» в исполнении московского театра «Мастерская Петра Фоменко». В ознаменование 70-летия начала строительства Братской ГЭС компания реализовала культурно-просветительский проект совместно с крупнейшей московской библиотекой имени Н.А. Некрасова, раскрывая богатое историческое наследие города для новых поколений