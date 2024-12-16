Новости

ГК ВостСибСтрой
«Ждать у моря погоды не собираемся»,– Виктор Ильичев, основатель ГК «ВостСибСтрой»
«Наша задача – помочь людям переехать за город». Антон Кондратьев – о силе коллаборации и перспективах малоэтажки
«Кризис – время готовить новые проекты». Денис Денисенко – о девелоперском подходе и продуктах будущего
Все материалы сюжета

Выдача кредитов сократилась в ноябре более чем на 20%

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов в ноябре 2024 года составило 1,70 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 21,0% (в октябре 2024 г. – 2,15 млн ед.). При этом за последние три осенних месяца выдача потребкредитов сократилась почти на половину – на 49,3% (в августе 2024 года – 3,35 млн ед.). 

При этом по сравнению с началом года выдача потребкредитов в ноябре сократилась на 39,9% (в январе 2024 года – 2,82 млн ед.).

Снизился в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем и объем выданных потребкредитов – на 33,4% до 229,2 млрд руб. (в октябре 2024 года – 344,3 млрд руб.). В свою очередь за последние 3 месяца сокращение данного показателя составило 59,1% (в августе 2024 года – 563 млрд руб.), а с начала года – 44,9% (в январе 2024 года – 416,3 млрд руб.).

Наибольшее количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ в ноябре 2024 года отмечено в:

  • Москве (101,1 тыс. ед.),
  • Московской обл. (81,5 тыс. ед.),
  • Краснодарском крае (66,4 тыс. ед.),
  • Свердловской обл. (56,1 тыс. ед.),
  • Ростовской обл. (54,4 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребкредитов в регионах РФ в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в:

  • Саратовской обл. (-22,9%),
  • Оренбургской обл. (-22,6%),
  • Алтайском крае (-22,5%),
  • Московской обл. (-22,0%),
  • Ростовской обл. (-21,9%).

В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов в ноябре сократилось на 20,1% и 20,7% соответственно.

«В сентябре-ноябре мы наблюдаем падение выдачи потребительских кредитов, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В последние месяцы стало очевидным, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам «охлаждения» рынка необеспеченного кредитования. В настоящее время банки предоставляют потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг (ПКР) и показатель долговой нагрузки (ПДН) которых соответствует приемлемым значениям».


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Охлаждение рынка автокредитования в 2025 году может составить 10–20%
Рынок жилья адаптируется к высоким ставкам: прогнозы на 2025 год
Греф о вызовах 2025 года, ключевой ставке и рубле: основные тезисы
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес