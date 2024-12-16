Выдача кредитов сократилась в ноябре более чем на 20%

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов в ноябре 2024 года составило 1,70 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 21,0% (в октябре 2024 г. – 2,15 млн ед.). При этом за последние три осенних месяца выдача потребкредитов сократилась почти на половину – на 49,3% (в августе 2024 года – 3,35 млн ед.).
При этом по сравнению с началом года выдача потребкредитов в ноябре сократилась на 39,9% (в январе 2024 года – 2,82 млн ед.).
Снизился в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем и объем выданных потребкредитов – на 33,4% до 229,2 млрд руб. (в октябре 2024 года – 344,3 млрд руб.). В свою очередь за последние 3 месяца сокращение данного показателя составило 59,1% (в августе 2024 года – 563 млрд руб.), а с начала года – 44,9% (в январе 2024 года – 416,3 млрд руб.).
Наибольшее количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ в ноябре 2024 года отмечено в:
- Москве (101,1 тыс. ед.),
- Московской обл. (81,5 тыс. ед.),
- Краснодарском крае (66,4 тыс. ед.),
- Свердловской обл. (56,1 тыс. ед.),
- Ростовской обл. (54,4 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребкредитов в регионах РФ в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в:
- Саратовской обл. (-22,9%),
- Оренбургской обл. (-22,6%),
- Алтайском крае (-22,5%),
- Московской обл. (-22,0%),
- Ростовской обл. (-21,9%).
В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов в ноябре сократилось на 20,1% и 20,7% соответственно.
«В сентябре-ноябре мы наблюдаем падение выдачи потребительских кредитов, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В последние месяцы стало очевидным, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам «охлаждения» рынка необеспеченного кредитования. В настоящее время банки предоставляют потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг (ПКР) и показатель долговой нагрузки (ПДН) которых соответствует приемлемым значениям».