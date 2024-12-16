Выдача кредитов сократилась в ноябре более чем на 20%

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов в ноябре 2024 года составило 1,70 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 21,0% (в октябре 2024 г. – 2,15 млн ед.). При этом за последние три осенних месяца выдача потребкредитов сократилась почти на половину – на 49,3% (в августе 2024 года – 3,35 млн ед.).

При этом по сравнению с началом года выдача потребкредитов в ноябре сократилась на 39,9% (в январе 2024 года – 2,82 млн ед.).

Снизился в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем и объем выданных потребкредитов – на 33,4% до 229,2 млрд руб. (в октябре 2024 года – 344,3 млрд руб.). В свою очередь за последние 3 месяца сокращение данного показателя составило 59,1% (в августе 2024 года – 563 млрд руб.), а с начала года – 44,9% (в январе 2024 года – 416,3 млрд руб.).

Наибольшее количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ в ноябре 2024 года отмечено в:

Москве (101,1 тыс. ед.),

Московской обл. (81,5 тыс. ед.),

Краснодарском крае (66,4 тыс. ед.),

Свердловской обл. (56,1 тыс. ед.),

Ростовской обл. (54,4 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребкредитов в регионах РФ в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в:

Саратовской обл. (-22,9%),

Оренбургской обл. (-22,6%),

Алтайском крае (-22,5%),

Московской обл. (-22,0%),

Ростовской обл. (-21,9%).

В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов в ноябре сократилось на 20,1% и 20,7% соответственно.

«В сентябре-ноябре мы наблюдаем падение выдачи потребительских кредитов, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В последние месяцы стало очевидным, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам «охлаждения» рынка необеспеченного кредитования. В настоящее время банки предоставляют потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг (ПКР) и показатель долговой нагрузки (ПДН) которых соответствует приемлемым значениям».