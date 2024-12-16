Индекс МосБиржи потерял 30% с мая. Что дальше?

Индекс МосБиржи приближается к годовым минимумам, теряя более 30% от майских экстремумов. До конца года остается буквально две недели, а впереди еще ряд важных событий.

Индекс третий раз за последний месяц опускается в район 2430–2440. Риски обновления минимумов растут, в том числе из-за предстоящей очистки от дивидендов в акциях ЛУКОЙЛа, Северстали, ФосАгро. Давление оказывают высокие процентные ставки, новые санкции и геополитическая неопределенность.

По мнению аналитиков, пока есть шанс удержать текущие отметки. Они добавляют, что индекс находится у нижней границы среднесрочного восходящего канала.

– На текущей неделе, в свете геополитики и не только, рынок будет пристально следить за прямой линией с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 19 декабря. Кроме того, на рынке ждут повышения ключевой ставки в пятницу до 23%. Само по себе это не улучшает перспективы для рынка акций, но это решение уже в цене. Если появится больше сигналов в пользу того, что это будет пик по ставкам, позитивная реакция не заставит себя долго ждать, – подчеркивают аналитики БКС Мир инвестиций.

Российский рынок в на стоящее время торгуется на 45% ниже по P/E относительно среднего за последние 10 лет.