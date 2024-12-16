Иркутск обрабатывает хвойные деревья для защиты от незаконной вырубки

В этом году в Иркутске в рамках ежегодной предновогодней акции «Ель» обработают 3600 хвойных деревьев. Цель мероприятий — защитить ели, сосны, пихты и кедры от вандализма и незаконной вырубки.

Деревья обрабатывают специальным химическим составом, который безопасен для людей, животных, самих растений и окружающей среды. «Срубленная ель в теплом помещении издает резкий неприятный запах, что может испортить праздник», — пояснил Максим Черепов, заместитель директора по общим вопросам МКУ «Городская среда».

Обработку деревьев уже провели в Ленинском, Свердловском и частично Правобережном округах Иркутска. Все обработанные участки обозначены предупреждающими табличками.