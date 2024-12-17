Налоговые риски владения апартаментами: что нужно знать

Эксперт по налогам Александр Вешкурцев рассказал о налоговых рисках, связанных с владением и использованием апартаментов. Основная сложность заключается в правовом статусе апартаментов, который отличается от статуса квартир.

Апартаменты не признаются жилой недвижимостью, что приводит к иным налоговым обязательствам для их владельцев. Вешкурцев отметил, что многие покупатели не осознают, что апартаменты, особенно используемые в коммерческих целях, относятся к категории коммерческой недвижимости. Это увеличивает налоговое бремя и риск признания деятельности предпринимательской.

Ситуация усложняется, когда владельцы сдают апартаменты в аренду. В этом случае налоговая служба может рассматривать такую деятельность как предпринимательскую, требующую регистрации ИП или выбора упрощённого режима налогообложения и уплаты всех связанных налогов. «Если апартаменты сдаются в аренду, собственник становится субъектом предпринимательской деятельности, что требует точного учёта доходов и своевременной уплаты налогов», — пояснил Вешкурцев.

Однако использование апартаментов для собственного проживания или проживания родственников не влечет за собой такого статуса. В этом случае объект не считается коммерческой недвижимостью. Эксперт подчеркнул, что налоговые риски зависят от целей использования апартаментов. Личное проживание исключает необходимость оформления предпринимательского статуса.

Вопрос о том, оправданы ли более низкие цены на апартаменты по сравнению с квартирами с учётом налоговых рисков, остаётся открытым. Вешкурцев считает, что многие проблемы можно избежать с помощью грамотного планирования. Он отметил, что заблаговременный расчёт налоговых последствий, выбор оптимального режима налогообложения и юридическая консультация позволяют минимизировать возможные штрафы и пени.

Эксперт рекомендует владельцам апартаментов заранее прорабатывать налоговые стратегии, особенно если объект планируется использовать для получения дохода. Такой подход позволяет избежать ошибок и снизить финансовую нагрузку.