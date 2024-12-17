Представителей креативных индустрий приглашают на форум в Иркутске

Форум креативных индустрий пройдет в Иркутске 19 декабря в Доме молодежи. Второй год подряд его проводит региональный Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом Российской Федерации.

В мероприятии примут участие 40 региональных и восемь федеральных экспертов, в том числе российский дизайнер, президент центра промышленного дизайна и инноваций «Астра Росса» Владимир Пирожков, промышленный и предметный дизайнер Михаил Чистяков (г. Санкт-Петербург), основатель института развития фешен-индустрии Beinopen Алексей Баженов (г. Москва), специалист маркетплейса «Мегамаркет», запустившего витрину Иркутских локальных производителей, Алексей Перевертайлов (г. Москва); урбанист, идеолог развития территорий Александр Старков (Республика Башкортостан), президент межрегионального союза дизайнеров, член правления «Опоры России» Андрей Радаев и многие другие.

– Летом Государственной Думой был принят федеральный закон о развитии креативных (творческих) индустрий. Он закрепляет целый ряд важнейших понятий в этой сфере и позволяет создать условия для оказания системных мер господдержки бизнеса этого сектора. Соответствующая работа сейчас идет на региональном уровне: в ноябре провели онлайн-опрос о состоянии и нуждах представителей креативных индустрий, а в начале декабря Центр «Мой бизнес» провел серию стратегических сессий, участники которых предложили свое виденье развития отрасли. Все эти предложения войдут в формируемый документ, – пояснила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

В этом году участники Форума креативных индустрий презентуют новые маркетинговые тренды и механики продаж, обсудят будущее креативных индустрий Иркутской области в связи с принятием федерального закона, работу с кадрами, возможности использования искусственного интеллекта и многое другое.

В течение дня будут работать сразу четыре площадки и восемь консультационных пунктов по мерам поддержки бизнеса.

– В декабре 2023 года мы провели первый в Иркутской области Форум креативных индустрий и поняли, что это направление нуждается в особой заботе, так в том числе появились наши мероприятия для ремесленников, которые были в итоге отмечены на федеральном уровне. А сейчас, в условиях изменения федерального законодательства, мы планируем новый форум, причем еще более масштабный, с еще большим количеством участников и экспертов, – отметила директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.