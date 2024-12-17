Кредитка 0% от Своего Банка — в топ-3 выгодных карт декабря

Финансовый портал Bankiros.ru подготовил рейтинг кредитных карт российских банков с наиболее выгодными условиями по состоянию на декабрь 2024 года. Кредитка 0% от Своего Банка с бесплатным пополнением и снятием наличных в любых банкоматах вошла в тройку лучших предложений.

Авторы ежемесячного нерекламного рейтинга проанализировали такие ключевые параметры, как кредитную ставку продукта, стоимость обслуживания карты, наличие льготного периода, наличие кешбэка и другие показатели. Кредитка 0% получила высокие оценки аналитиков в таких критериях, как продолжительность льготного периода и лимит кредитования, максимальная процентная ставка и сумма минимального платежа, требования к заемщикам, срок рассмотрения заявки и география доставки.

Кредитка 0% от Своего Банка предоставляет возможность пользоваться заемными средствами без процентной ставки. Пользователи оплачивают только те дни, в которые пользовались деньгами банка, из этого и складывается плата за обслуживание. Она составляет от 9 до 199 рублей в день и определяется индивидуально. Узнать подробнее о Кредитке 0% можно на сайте банка.

Ранее Кредитка 0% была признана победителем премий Digital Leaders Award 2024 как лучший продукт в категории «Кредитование» и «Выбор потребителей – 2024» как продукт года в категории «Финансовые услуги».