Свой Банк повысил ставки по вкладам до 24,75%

Свой Банк увеличил процентные ставки по всей линейке вкладов.

Максимальная доходность установлена по депозитам Свой Вклад промо и Свой Вклад Банки.ру — 24,75% при оформлении на шесть месяцев. Новая ставка по вкладам со сроком три месяца составит 23,75%, один год — 24,25%. Оба вклада предлагают капитализацию, выплата процентов производится ежемесячно. Свой Вклад промо доступен для новых клиентов, минимальная сумма — 100 тыс. рублей, а Свой Вклад Банки.ру можно открыть на портале Банки.ру на сумму от 30 тыс. рублей.

Ставки по продукту Свой Вклад увеличены до 23,75% с учетом капитализации при размещении средств на полгода. Для вкладов со сроком на три месяца эффективная ставка составит 22,75%, на один год — 23,25%. Вклад можно оформить онлайн — в приложении или на сайте банка, минимальная сумма — 30 тыс. рублей.

Также повышена доходность по вкладам Лучший процент+ и Лучший процент. При размещении средств на 3 месяца ставка составит 22,25-23,25%, полгода — 23,25-24,25%, один год — 22,75-23,75%.