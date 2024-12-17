Кенийский чай вышел на второе место по популярности в России

Импорт чая в Россию вырос на 4% за год, подсчитали в Россельхозбанке. Чаще всего в чашках россиян оказываются листья, собранные на плантациях Индии, а Шри-Ланка уступила второе место Кении. При этом число поставщиков отечественного фермерского чая за год выросло на 65%.

Наибольшим спросом пользуется чёрный чай, на который приходится 90% импорта. Его поставки за год увеличились на 4%. Закупки зелёного чая идут быстрее, +5% за год.

Происхождение чая в наших чашках

Примерно 30% импорта чая обеспечивает Индия, её позиция устойчива (+4% за год), а за второе место на российском рынке идёт активная конкуренция. За год сильный рывок совершила Кения (+33%) и вытеснила на третью строчку Шри-Ланку (+11%).

«Чай в Кении выращивается на вулканических почвах, обогащённых минералами, на высоте до 2,5 тыс. м над уровнем моря. Такой чай считается экологически чистым и полезным, а тропический климат позволяет собирать урожай круглый год», – объясняет эксперт Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Екатерина Винокурова.

При этом говорить о монополизации рынка нельзя. Россиянам доступны лучшие вкусы мира из более чем 20 стран, включая экзотические вкусы из таких государств, как Непал, Руанда, Аргентина, Япония, Сингапур и т.д.

Как обстоят дела с производством чая в России?

Чайный лист любит тепло, поэтому потенциал его выращивания в силу климатических условий России ограничено. Однако и в этом направлении есть примеры успехов энтузиастов своего дела.

В России произрастает самый северный чай в мире, который выделяется своими уникальными вкусовыми характеристиками и практически является эндемиком в сегменте напитков. Это явление обусловлено специфическими климатическими условиями и уникальным сортом растения, выведенным в советский период.

«Спрос на любимый согревающий напиток высок, и удовлетворить его помогает импорт из дружественных стран, имеющих вековые чайные традиции. Российские фермеры также осваивают чайное дело. На том же маркетплейсе Своё Родное число поставщиков чая за год выросло на 65% и превысило 300, от них более 4250 предложений чёрного, зелёного, фруктового, травяного и других разновидностей. Поэтому у России точно есть целая палитра своих чайных вкусов», – заключает Екатерина Винокурова.