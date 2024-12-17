Две многодетные семьи из Приангарья получили ключи от новых квартир

Год семьи в регионе завершили 16 декабря торжественной церемонией в Иркутском областном музыкальном театре имени Н.М. Загурского. В мероприятии поучаствовал губернатор Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Новоселье справят семья Мухамадеевых из деревни Маниловская Аларского района и молодая семья Малановых из села Семеновское Заларинского района. Жилье предоставлено по договору найма в рамках федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

— Мы завершаем Год семьи, в рамках которого были проведены культурно-массовые, спортивные, общественные мероприятия, в том числе конкурсы, форумы, круглые столы, выставки, вручены общественные награды и премии. Во всех муниципальных образованиях чествовали почетные, многодетные, многопоколенные семьи и династии. Правительством Иркутской области принят ряд приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семей с детьми. И эта работа продолжится. По поручению президента России мы в регионе начинаем новый нацпроект «Семья». Для всех нас нет ничего дороже семьи, теплоты человеческих отношений, чувства родства, ощущения заботы и внимания. Благодаря семье крепнет и развивается государство, — сказал Игорь Кобзев.

После торжественного награждения состоялся праздничный концерт, организованный Иркутским областным домом народного творчества при поддержке правительства Иркутской области. В программу вошли вокальные и хореографические номера творческих коллективов региона, объединенные темой семьи, традиционных ценностей. В числе исполнителей были супружеские пары, семейные ансамбли.

В торжественном мероприятии приняли участие представители правительства и Законодательного Собрания Иркутской области, многодетные семьи и династии, ставшие победителями региональных и федеральных конкурсов, семьи участников специальной военной операции и воспитывающие детей с инвалидностью, а также семьи, награжденные почетными знаками региона «Отцовская доблесть» и «Материнская слава».