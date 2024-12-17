Спрос на фальшивую красную икру существенно вырос в России: главное за ночь

Пока вы спали, стало известно, что в России открылись продажи субсидированных авиабилетов с максимальной за все время географией, выросла популярность ненастоящей икры, названы профессии с активно растущей зарплатой, а в Иркутской области впервые вылечили ребенка с редкой патологией с помощью инновационного препарата. Подробности читайте в обзоре SIA.RU.

Промоутеры и водители богатеют

Аналитики изучили рост заработных плат по итогам года у представителей различных профессий. Выяснилось, что заработки существеннее всего подросли у промоутеров, которые стали получать больше на 88% ­– в среднем 68 тысяч рублей, водителей – на 42%, до 129 тысяч рублей, а также сварщиков – на 39%, до 138,5 тысячи рублей. Также увеличились доходы у кладовщиков, грузчиков, плотников, специалистов строительной и промышленной сфер – примерно на 64-70%. В целом средние доходы россиян составили71,8 тысячи рублей: для сравнения год назад они были равны 58 тысячам рублей.

Россияне будут летать за счет государства

Стартовали продажи авиабилетов «Аэрофлота» на 2025 год по субсидированным тарифам. В этом году география впервые расширена сразу до 23 направлений. Некоторые категории граждан смогут улететь из Москвы в Благовещенск, Анадырь, Магадан, Хабаровск, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Якутск, Улан-Удэ, Калининград и обратно, а также по иным маршрутам. Билеты доступны молодежи, пенсионерам, инвалидам и их сопровождающим, многодетным семьям, жителям ДФО. Существенную часть стоимости перелета оплачивает государство.

Интерес к икре-подделке повышается

В России зафиксировали рост спроса на имитированную красную игру – за год показатель увеличился почти на 20%. Это, в первую очередь, связано со значительным повышением цены на натуральный продукт. По данным экспертов, в среднем подделка обходится в 10 раз дешевле оригинала, что и привлекает жителей страны.

В Приангарье лечат СМА

Ребенка с доклинической стадией спинальной мышечной атрофии впервые пролечили в Иркутской области. Специалисты отмечают, что нередко до двух лет это заболевание никак не проявляет себя, но потом появляются и прогрессируют паралич и атрофия мышц. Если вовремя ввести специальный препарат в спинномозговой канал, то появляется шанс на полноценную жизнь. В Приангарье малышей будут лечить инновационным лекарством «Лантесенс». Он является отечественным аналогом известной «Спинразы», поставки которой прекратятся в РФ с 2025 года.

Сибиряки продолжают отдавать деньги аферистам

В Приангарье за 3 дня кибермошенникам удалось обмануть троих жителей сразу на 12 млн рублей. Им рассказывали про злоумышленников, которые пытаются похитить деньги, убеждали взять кредиты и перевести на якобы безопасные счета. Кроме того, людям предлагали переоформить пенсии и требовали коды из СМС. Также в Иркутской области появилась новая схема обмана: сибирякам стали писать «службы доставки» и отправлять СМС со ссылками для подтверждения посылок. Переходить по ним ни в коем случае нельзя, предупреждают правоохранители.