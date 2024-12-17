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Иркутянка отдала 1,2 миллиона рублей другу из Интернета, пообещавшему ей богатство

26-летняя жительница Иркутска стала жертвой мошенника. Женщина познакомилась с ним в Интернете, сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным правоохранителей,  иркутянке написал молодой человек с целью знакомства. После непродолжительного общения он рассказал ей о возможности много заработать на покупке и продаже акций нефте- и золотодобывающих предприятий.

Мужчина дал ей ссылку на приложение и контакты «финансового аналитика». Сибирячка доверилась и перечислила стартовую сумму. После женщине посоветовали взять кредит и увеличить количество вложенных средств, что и было сделано. Спустя время иркутянке стали поступать звонки от лжеправоохранителя, который сообщил о якобы причастности собеседницы к преступлению. Поскольку средств не было, пострадавшая обратилась в полицию, где узнала, что общалась с мошенниками.

Суммарно девушка потеряла 1,2 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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