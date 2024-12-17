Шесть самолетов задержали в аэропорту Иркутска

Шесть самолетов сегодня утром не смогли вовремя отправиться из аэропорта Иркутска в другие города. По различным причинам вылеты перенесли, сообщает пресс-служба авиаузла.

В частности, вылет рейса У6106 авиакомпании «Уральские Авиалинии» по маршруту Иркутск – Домодедово перенесен с 7:35 на 8:50, рейс DP6538 авиакомпании «Победа» из Иркутска в Шереметьево – с 8:10 на 9:20 из-за позднего прибытия самолетов.

По решению авиакомпании «ИрАэро» вылет рейса IO407 из Иркутска во Владивосток с 8:40 перенесен на 9:30, рейса IO9415 из Иркутска в Талакан – с 8:55 на 11:00. По аналогичной причине рейс S73018 авиакомпании S7 из Иркутска в Домодедово, запланированный на 9:30, состоится в 10:00.

Вылет рейса СУ1443 авиакомпании «Аэрофлот», следующего по маршруту Иркутск – Шереметьево, в связи с поздним прибытием самолета перенесен с 9:50 на 10:30.