Более 300 школьников Иркутской области поучаствовали в шестом сезоне Академии ИНК

В шестом сезоне образовательного проекта Иркутской нефтяной компании (ИНК) «Академия ИНК» приняли участие 336 школьников Иркутской области, в том числе из отдаленных территорий.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

В течение трех месяцев ученики 7-11-х классов посещали лекции и практики по математике, физике, химии, информатике, русскому языку, подготовительные курсы к ОГЭ и ЕГЭ. Занятия были доступны как в очном формате, так и в онлайн-режиме для учащихся из отдаленных территорий. Присоединиться к проекту школьники могли в любой момент, подав заявку на сайте ИНК .

В рамках учебы участники также проходили тренинги по психологии, курсы графического дизайна, выполняли лабораторные работы, участвовали в научном квизе, совместно со студентами Иркутского государственного университета (ИГУ) приняли участие в кибертурнире по DOTA 2. Кроме того, для школьников были организованы экскурсии в корпоративный музей ИНК и Иркутский институт химии имени А. Е. Фаворского СО РАН.

Активным и отличившимся участникам шестого сезона вручили дипломы и подарки. Победителями стали пять школьниц, которые войдут в состав Молодежного отряда ИНК. Старшеклассники, успешно прошедшие программу, получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в ИГУ.

Академия ИНК – образовательная программа для школьников 7-11-х классов, ее цель – познакомить учеников с популярными профессиями нефтегазовой отрасли, дать новые знания и компетенции, опыт для портфолио. Проект создан Иркутской нефтяной компанией совместно с Иркутским госуниверситетом и действует с марта 2022 года. За пять сезонов занятия посетили более 5,5 тысячи школьников.

Программа состоит из трех основных треков: «Знания», где проводятся научные лекции и практические занятия, «Развитие», направленный на профориентационные занятия и «Карьера», который предусматривает взаимодействие с ИНК и совместные мероприятия с сотрудниками компании.