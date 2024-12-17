Улицу Ржанова в Иркутске отремонтируют за 84,5 млн рублей в 2025 году

В Иркутске комплексно отремонтируют улицу Ржанова на участке от Байкальской до проспекта Маршала Жукова. Работы на объекте начнутся 15 апреля 2025 года, следует из документации на портале госзакупок.

До 15 октября подрядчику предстоит провести подготовительные мероприятия – обрезку и валку аварийных деревьев, демонтаж старых конструкций и элементов. После заасфальтировать дорогу и тротуары, восстановить ливневую канализацию и зеленую зону, установить бордюры, тактильную плитку, дорожные знаки, автобусные остановки, урны, светофоры, скамейки и выполнить ряд других работ.

Стоимость контракта – 84,5 млн рублей. В настоящее время уже выбран подрядчик, который проведет ремонт улицы.