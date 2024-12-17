Новости

ГК ВостСибСтрой
«Ждать у моря погоды не собираемся»,– Виктор Ильичев, основатель ГК «ВостСибСтрой»
«Наша задача – помочь людям переехать за город». Антон Кондратьев – о силе коллаборации и перспективах малоэтажки
«Кризис – время готовить новые проекты». Денис Денисенко – о девелоперском подходе и продуктах будущего
Все материалы сюжета

Улицу Ржанова в Иркутске отремонтируют за 84,5 млн рублей в 2025 году

В Иркутске комплексно отремонтируют улицу Ржанова на участке от Байкальской до проспекта Маршала Жукова. Работы на объекте начнутся 15 апреля 2025 года, следует из документации на портале госзакупок.

До 15 октября подрядчику предстоит провести подготовительные мероприятия – обрезку и валку аварийных деревьев, демонтаж старых конструкций и элементов. После заасфальтировать дорогу и тротуары, восстановить ливневую канализацию и зеленую зону, установить бордюры, тактильную плитку, дорожные знаки, автобусные остановки, урны, светофоры, скамейки и выполнить ряд других работ.

Стоимость контракта – 84,5 млн рублей. В настоящее время уже выбран подрядчик, который проведет ремонт улицы.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Охлаждение рынка автокредитования в 2025 году может составить 10–20%
Потанин рассказал, что является тормозом для развития экономики
Рынок жилья адаптируется к высоким ставкам: прогнозы на 2025 год
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес