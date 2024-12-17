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Полюс планирует провести сплит акций. Что это значит?

Полюс объявил о проведении 23 декабря 2024 г. совета директоров, в повестке дня которого один из вопросов — рекомендация собранию акционеров компании принять решение о дроблении ее акций.

В пресс-релизе отмечается, что целью сплита является увеличение ликвидности и доступности акций для более широкого круга инвесторов.

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– Новость в целом умеренно позитивная — после неудачного байбэка в прошлом году менеджментом Полюса принимаются меры по увеличению интереса к бумагам компании, – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

Ранее стало известно, что Полюс откладывает запуск проекта «Сухой Лог» до 2028–2029 годов. Капитальные затраты на реализацию этого крупнейшего проекта в Иркутской области оценены в $6 млрд. Полюс планирует построить на «Сухом Логе» крупнейшую в России золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ) мощностью 34 млн тонн руды с производством 2,3–2,8 млн унций золота в год. Запуск первой линии фабрики намечен на 2028 год, второй — на 2029 год. Ранее планировалось, что проект будет запущен в 2027 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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