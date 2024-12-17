Выдача кредитных карт снижается шестой месяц подряд

За ноябрь банки открыли для россиян 1,57 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 206,75 млрд руб. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В годовом отношении количество выдач сократилось на 40%, общий объем одобренных лимитов – на 32%. В ноябре прошлого года гражданам было выдано 2,64 млн карт на 302,85 млрд руб. Средний размер лимита по карте увеличился на 15%: со 115 тыс. руб. в ноябре прошлого года до 131 тыс. руб. в ноябре этого.

По сравнению с результатами октября 2024-го в ноябре количество выдач кредитных карт сократилось на 14%, общий лимит – на 15%. В октябре было оформлено 1,84 млн карт с общим лимитом 243,87 млрд руб. Средний лимит по кредитке сократился за месяц на 1%, в октябре он был равен 133 тыс. руб.

Всего по итогам 11 месяцев 2024-го россияне оформили 24,19 млн новых кредитных карт на 2,96 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач кредитных карт сократилось на 4%, объем – на 1%. С января по ноябрь 2023-го банки выдали 25,09 млн карт с общим лимитом 2,99 трлн руб.

Полная стоимость кредита (ПСК) по картам в ноябре составила 25,07%. На начало декабря ПСК в сегменте карт зафиксирована на уровне 27,42%.