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Продажи алкоголя ограничат в Иркутске в день открытия главной елки

В Иркутске введут ограничение на розничную продажу алкоголя 21 декабря. Это связано с открытием главной елки и резиденции Деда Мороза в сквере имени Кирова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Розничная реализация алкоголя будет запрещена в Иркутске 21 декабря 2024 года в сквере имени Кирова с 13:00 часов до 21:00, а также в радиусе 100 метров от сквера», – пояснили власти.

Запрет не распространяется на кафе и рестораны. Для других лиц за нарушение требований предусмотрены санкции: штрафы для должностных лиц составляют от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой, юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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