Названа сумма, которую направили на ремонт дорог в Иркутской области в 2024 году

В 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Иркутской области отремонтировали 280 километров улиц и трасс. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Из них 220 километров дорог регионального значения и 60 километров – местного значения, которые расположены в опорных территориях Иркутской области. На это из федерального и областного бюджетов было направлено 12,6 млрд рублей», – пояснили власти.

В самых больших городах Прибайкалья – Иркутске, Ангарске, Братске, Черемхово, Шелехове и Усолье-Сибирском – в 2024-м в нормативное состояние привели 52 участка дорог местного значения. Их общая протяженность – 60 километров.

В числе крупных дорожных объектов регионального значения, которые завершили в этом году, участок трассы Тайшет – Чуна – Братск протяженностью 20 километров в Тайшетском районе. На дороге Братск – Усть-Илимск отремонтировано 30 километров.

Всего в регионе 12 тысяч километров дорог регионального значения, из них 2,2 тысячи километров входят в опорную сеть Российской Федерации.