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Для студентов Шелеховского филиала ИТАС провели экскурсию на Иркутском алюминиевом заводе РУСАЛа

Первокурсники техникума, которые осваивают специальность «Металлургия», познакомились с работой анодно-монтажного отделения дирекции по производству анодной массы ИркАЗа.

<p>Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа</p>

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

Экскурсию провела Альбина Кузнецова, начальник производственно-диспетчерского отдела Иркутского алюминиевого завода. Она по совместительству и преподаватель в техникуме по спецдисциплине профессионального модуля «Основы металлургического производства».

Начальник анодно-монтажного отделения Дмитрий Смирнов рассказал будущим металлургам о процессе производства анодов. Ребята узнали об их роли в создании алюминия.

<p>Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа</p>

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

– Мы не впервые на заводе и каждый раз очень интересно. Такие экскурсии нам помогают лучше понять изучаемые темы и связать теорию с практикой. Здорово, видеть своими глазами производственный процесс, который совсем недавно разбирали с преподавателем на занятиях, – Ростислав Малюк, студент 1 курса техникума.


<p>Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /


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