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Выдача автокредитов в ноябре сократилась на 30% по сравнению с октябрем

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов в ноябре 2024 года составило 82,9 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 30,4% (в октябре 2024 года – 119,2 тыс. ед.). При этом за последние два месяца выдача автокредитов сократилась более чем на половину – на 51,3% (в сентябре 2024 года – 170,2 тыс. ед.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в ноябре 2024 года снизилось на 15,4% (в ноябре 2023 года –97,9 тыс. ед.).

Снизился в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем и объем выданных автокредитов – на 33,5% до 110,1 млрд руб. (в октябре 2024 года – 165,6 млрд. руб.). В свою очередь за последние два месяца сокращение данного показателя составило 54,8% (в сентябре 2024 года – 243,7 млрд. руб.), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 24,7% (в ноябре 2023 года – 146,2 млрд. руб.).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в ноябре 2024 года выдано в:

  • Москве (4,33 тыс. ед.),
  • Республике Татарстан (4,12 тыс. ед.),
  • Московской обл. (4,00 тыс. ед.),
  • Краснодарском крае (3,74 тыс. ед.),
  • Санкт-Петербурге (3,36 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов в регионах РФ в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в:

  • Новосибирской обл. (-40,3%),
  • Ханты-Мансийском АО (-35,2%),
  • Пермском крае (-34,9%),
  • Свердловской обл. (-34,8%),
  • Волгоградской обл. (-34,8%).

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В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных автокредитов за месяц сократилось на 32,2% и 29,3% соответственно.

«После «рекордного» сентября, в последующие два месяца выдача автокредитов упала более чем на половину, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – После введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании, сокращение выдачи в данном сегменте существенно ускорилось. И во многом это связано с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики. Так, в настоящее время банки предоставляют автокредиты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг (ПКР) и показатель долговой нагрузки (ПДН) которых соответствует приемлемым значениям».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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