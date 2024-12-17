Соглашение о развитии сотовой связи подписали правительство Иркутской области и оператор Т2

Подписи под документом поставили губернатор Игорь Кобзев и директор макрорегионального филиала «Байкал и Дальний Восток» ООО «Т2 Мобайл» Вячеслав Стоянов.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Цифровизация оказывает большое влияние на развитие экономики региона и способствует улучшению качества жизни населения Приангарья. Связь и Интернет приходят в самые отдаленные и малочисленные территории Иркутской области. Жители получают возможность пользоваться государственными и муниципальными, образовательными и медицинскими услугами в режиме онлайн. Развивается электронная коммерция, малый бизнес, растет производительность труда. Уверен, что подписанное соглашение будет способствовать дальнейшему развитию телекоммуникационной инфраструктуры и повышению доступности услуг связи для жителей Иркутской области, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Предусмотренное соглашением взаимодействие направлено на реализацию региональных социально-экономических программ, привлечение инвестиций в экономику Иркутской области, содействие повышению доступности подвижной радиотелефонной связи, повышение доступности цифровых сервисов и услуг, развитие научно-технического сотрудничества.

В рамках соглашения оператор связи намерен обеспечивать разработку и внедрение новых дополнительных сервисов и цифровых услуг, участвовать в строительстве сетей подвижной радиотелефонной связи в Иркутской области.

– Иркутская область – знаковый регион для нашей компании. Именно с него в 2003 году началась история T2, тогда еще Tele2, в России. С тех пор вот уже более 20 лет мы неуклонно развиваем сетевую инфраструктуру в регионе, улучшаем качество мобильной связи и наращиваем покрытие сети. Мы обеспечиваем качественной связью все крупные города, поселки, туристические локации, включая остров Ольхон и побережье Байкала. Сегодня доступ к нашему быстрому мобильному интернету есть у 97% населения региона. Подписание соглашения служит подтверждением нашего конструктивного сотрудничества с Правительством Иркутской области и будет способствовать дальнейшей совместной работе, – сказал Вячеслав Стоянов.

На встрече губернатор обсудил с представителями компании вопросы развития туризма в регионе, отметив, что для решения этой задачи необходима в том числе качественная связь. Отдельно Игорь Кобзев остановился на проекте «Волшебный Байкал», который вошел в обновленный нацпроект «Туризм и гостеприимство». Также рассматривались вопросы реализации в регионе федерального проекта по устранению цифрового неравенства нацпроекта «Цифровая экономика» и региональной программы, по которой обеспечиваются связью малонаселенные территории Приангарья.