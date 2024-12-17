Рекордный ввод жилья зафиксировали в Иркутской области в 2024 году

План перевыполнили на 16%. Об этом сообщил осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области Алексей Емелюков.

Иркутская область за 11 месяцев 2024 года на 16% перевыполнила план по вводу жилья. По данным Иркутскстата на 1 декабря 2024 года, в Приангарье введено 1 460,1 тыс. кв. м жилья, что составляет 116% от установленного плана в 1 259 тыс. кв. м и 116,5% к аналогичному периоду прошлого года.

В ноябре Приангарье по объему ввода жилья заняло второе место среди субъектов СФО, уступив лишь Новосибирской области.

Индивидуальные застройщики ввели 1 179,3 тыс. кв. м, что составляет 130,9% к аналогичному периоду прошлого года. Многоквартирных домов введено 280,8 тыс. кв. метров, что составляет 78,8% к аналогичному периоду 2023 года.

Лидерами по вводу жилья стали Иркутский район (748,8 тыс. кв. м), Иркутск (273,7 тыс. кв. м), Шелеховский район (78 тыс. кв. м), Ангарск (59,2 тыс. кв. м) и Братск (42,3 тыс. кв. м).

В 2025 году в Приангарье планируется ввести 1 520 тыс. кв. м жилья, а к 2030 году уровень ввода планируется довести до 2 460 тыс. кв. м. Также среди основных задач строительной отрасли Иркутской области – увеличить показатель обеспеченности жильем населения региона. По данным на 1 января 2024 года, он составляет 27,2 кв. м на человека. К 2030 году этот показатель необходимо увеличить до 33 кв. м, а к 2036 году – до 38 кв. м.