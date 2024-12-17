Более 2 тыс. обращений поступило на прямую линию с губернатором Иркутской области

Сегодня, 17 декабря, в 19-00, состоится прямая линия с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. В прямом эфире глава региона ответит на вопросы жителей, расскажет, что удалось сделать в текущем году и какие работы еще предстоят на территориях.

Куда звонить?

Телефон прямой линии: 8-800-2000-665. Вопросы главе региона до 23:59 17 декабря также можно оставить через платформу обратной связи https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/6292/.

Когда начнется прямая линия?

Трансляция начнется в 19:00 на телеканале «Россия 24».

Где смотреть в соцсетях?

Прямой эфир можно будет смотреть в социальных сетях https://vkvideo.ru/video-35929536_456280362.

– Поступило уже более двух тысяч обращений. Все они берутся в работу профильными ведомствами. По ряду вопросов дадим разъяснения сразу в ходе прямой линии. Для этого на связи будут все ответственные должностные лица, – отметил Игорь Кобзев.

Напомним, 18 июля на прямую линию с Губернатором поступило более тысячи обращений от жителей Иркутской области. Во время прямого эфира операторы кол-центра приняли 446 звонков.