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С дрифтом у сквера Крова в Иркутске будут бороться с помощью светофоров и камер

В Иркутске для борьбы с дрифтом в районе сквера имени Кирова введены новые меры. В частности, изменен режим работы светофоров, а также запланирована установка специализированных камер, сообщает пресс-служба городской думы.

«Светофоры переведены в круглосуточный режим работы, и было направлено письмо в министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области с просьбой установить комплекс видеофиксации», – говорится в сообщении.

Ранее на дрифт на этом участке поступали неоднократные жалобы в связи с шумом. Кроме того, экстремальная езда становилась причиной дорожно-транспортных ситуаций.  


/ Сибирское Информационное Агентство /


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