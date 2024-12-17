С дрифтом у сквера Крова в Иркутске будут бороться с помощью светофоров и камер

В Иркутске для борьбы с дрифтом в районе сквера имени Кирова введены новые меры. В частности, изменен режим работы светофоров, а также запланирована установка специализированных камер, сообщает пресс-служба городской думы.

«Светофоры переведены в круглосуточный режим работы, и было направлено письмо в министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области с просьбой установить комплекс видеофиксации», – говорится в сообщении.

Ранее на дрифт на этом участке поступали неоднократные жалобы в связи с шумом. Кроме того, экстремальная езда становилась причиной дорожно-транспортных ситуаций.