Новогодняя благотворительная акция "БЛАГО 2025" прошла в Иркутске

АНО «Семьи страны» совместно с представителями сообщества #EventIrkutsk организовали в Иркутске новогоднюю благотворительную акцию под названием «БЛАГО 2025». В ходе мероприятия артисты, психологи и предприниматели посетили три детских учреждения города: Иркутский областной специализированный дом ребёнка №1, а также центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Свердловском и Ленинском районах.

Участники акции подарили детям подарки, устроили праздничные представления, спели вместе с ними песни и даже провели уроки пожарной безопасности. Целью акции было не только порадовать детей перед Новым годом, но и привлечь внимание общественности к проблемам воспитания и поддержки ребят, оставшихся без родительской опеки.

«Мы очень рады, что смогли подарить этим детям немного радости и тепла в преддверии Нового года, – подчеркивают организаторы акции – основатель сообщества #EventIrkutsk Алексей Русаков и руководитель социально проекта «Семьи страны» Светлана Дулепова. – Те чувства и эмоции, которые мы получили, невозможно передать словами, они живут в сердце».

Организаторы выразили надежду, что подобные инициативы станут традиционными и будут привлекать всё больше участников и спонсоров для оказания помощи нуждающимся детям.