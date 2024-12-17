Рост инвестиций в основной капитал зафиксировали в Иркутской области в 2024 году

Инвестиции в основной капитал в Иркутской области выросли в 2024 году. Об этом во время прямой линии рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Мы можем констатировать, по крайне мере предварительно, что у нас инвестиции в основной капитал за 10 месяцев составили более 600 млрд рублей. Рост – 2% в сравнении с прошлым годом. Динамика идет поступательно», – подчеркнул глава региона.

Он также добавил, что индекс промышленного производства оценивается в 110% – по этому показателю Приангарье является первым среди регионов Сибири.

Глава региона отметил, что Иркутская область заинтересована в инвестициях, в сопровождении соответствующих проектов и их реализации.