Игорь Кобзев поучаствовал в совещании под руководством полпреда президента в СФО Анатолия Серышева

В центре обсуждения – задачи на 2025 год, следующие из долгосрочных стратегических приоритетов, которые определены президентом России.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Открывая заседание, полпред охарактеризовал ситуацию в Сибирском федеральном округе как устойчивую. Совместными усилиями удалось обеспечить поступательное развитие в социально-экономической и общественно-политической сферах, добавил он и призвал поддержать курс президента России на укрепление суверенитета страны и достижение национальных целей.

Ключевым пунктом повестки совещания стала тема национальных проектов – в 2024 году завершается пятилетний цикл их реализации. За истекший период на мероприятия нацпроектов в регионах Сибири было выделено около 1 трлн рублей, в том числе более 600 миллиардов из федерального бюджета, что позволило заметно обновить социальную, научно-образовательную, транспортную инфраструктуру, повысить доступность государственных и муниципальных услуг.

В 2025 году будет дан старт реализации новых национальных проектов, которые станут маршрутом для достижения национальных целей развития государства.

– Нацпроекты построены вокруг человека и его интересов, люди должны ощущать позитивные изменения, – подчеркнул Анатолий Серышев.

Значимое внимание участники совещания уделили работе жилищно-коммунального комплекса и безаварийному прохождению отопительного периода. Также речь шла о восстановлении прав участников долевого строительства. В рамках совещания было отмечено, что в Иркутской области нет проблемных объектов в этой сфере.

По словам полномочного представителя, экономика Сибири сохраняет устойчивость к вызовам и остается привлекательной для инвесторов. За девять месяцев 2024 года существенно выросли инвестиции в основной капитал – 108% к аналогичному периоду прошлого года. Позитивная динамика фиксируется в промышленном производстве: с января по октябрь показатель составил 101,2% к аналогичному периоду прошлого года, Иркутская область в числе субъектов, где отмечен наиболее существенный рост – 110 %.

Отдельной темой заседания стали промежуточные итоги исполнения плана реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа. Анатолий Серышев поблагодарил окружной штаб при межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» за активную работу по содействию реализации мероприятий плана. Полпред уточнил, что в январе 2025 года необходимо проанализировать итоги истекшего периода, определить направления, на которых нужно акцентировать внимание и спланировать совместные действия на предстоящий год.

– Реагируя на глобальные структурные изменения, наша страна создает условия для динамичного внутреннего развития, тем самым, обретая ещё большую силу и устойчивость. Уверен, объединив усилия, мы сможем внести ещё больший вклад в развитие страны, укрепление её конкурентоспособности и выполнение поставленных президентом России задач по развитию экономики, социальной сферы и обеспечению благополучия граждан, – заключил Анатолий Серышев.

Также Игорь Кобзев принял участие в работе общего собрания членов МАСС, на котором рассмотрели организационные вопросы, утвердили план работы МАСС на 2025 год.