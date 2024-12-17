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Кобзев: Планируем расширять диапазоны потребления электроэнергии в Иркутской области

В Иркутской области расширили лимиты потребления электроэнергии и ввели сезонные тарифы для населения: диапазоны, общие для всей страны, отдельно для региона увеличены в 1,8 раза после обращения представителей власти Приангарья. Во время прямой линии губернатор Игорь Кобзев прокомментировал эти изменения.

«Промежуточный итог, которого мы достигли, сформировал консолидированную позицию региона с учетом того, что у нас отсутствует газификация, которая позволила бы нам использовать альтернативное топливо.  Мы определили северный период  потребления, когда первый диапазон нормы составит 7020 кВт/ч», – напомнил глава региона.

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Он также добавил, что с 2013 года в Приангарье не вели учет домов с электроотоплением. В настоящее время планируется восстановить эту информацию, а также определить объекты, которые выходят за обозначенные пределы, чтобы устанавливать тарифы для этих категорий.

«В феврале мы договорились провести встречу с коллегами из федеральной антимонопольной службы, министерства энергетики и представителями других органов. Планируется приступить к вопросам, связанным с расширением диапазона потребления», – пояснил Игорь Кобзев.

Отдельно организован анализ энергопотребления в СНТ и ДНТ, на территории которых в некоторых домах постоянно проживают люди и используют для их обогрева электроотопление.

Все собранные данные помогут выяснить, какое количество электроэнергии действительно необходимо жителям Приангарья для обогрева жилья и сформировать соответствующие предложения для проработки на федеральном уровне.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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