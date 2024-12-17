Спортивный центр «Олимпиец» в Усть-Илимске планируется открыть 9 января

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Вопрос о начале работы бассейна после капитального ремонта задали во время прямой линии губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 17 декабря.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

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Ремонт объекта проводится с 2021 года по программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта». Завершить работы планировалось еще в прошлом году, однако контракт с генеральным подрядчиком был расторгнут. В 2024 году к выполнению работ приступила новая подрядная организация. В настоящее время капитальный ремонт спортивного центра подходит к концу.

– Несколько раз был на объекте. Объект непростой. До конца года должны быть завершены все работы, и в ближайшее время состоится открытие, – сказал Игорь Кобзев.

– Работы подходят к завершению, – подтвердил мэр Усть-Илимска Эдуард Симонов в режиме видеозвонка во время прямого эфира. – 20 декабря мы проведем субботник на территории бассейна с участием инициативной группы граждан, которая следила за ходом ремонта. Сдача работ у нас до 27 декабря. Открытие бассейна планируем после пусконаладочных работ, которые сейчас проходят. Ориентировочно 9 января бассейн должен принять своих посетителей. В летний период продолжится благоустройство территории.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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