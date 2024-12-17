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Прямая линия с губернатором Иркутской области, 17 декабря 2024 года
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Колл-центр для энергопотребителей запустят в Иркутской области

В Иркутской области приступили к подсчету потребителей, которые используют в своих домах электроотопление. Эта информация необходима, чтобы вычислить оптимальные диапазоны использования электричества. Для сбора соответствующих данных создадут колл-центр, рассказал во время прямой линии губернатор Игорь Кобзев.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

– В ближайшие несколько дней проведём консультации операторов, которые будут принимать звонки, чтобы жители могли получить консультативную помощь. Хочется, чтобы кол-центр работал на результат и был действительно полезен людям, – отметил Игорь Кобзев.

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Он добавил, что по телефону горячей линии энергопотребители смогут не только передать необходимую информацию, но и получить консультативную помощь по различным вопросам. Предварительно, номер телефона центра будет 122.

Напомним, существующие лимиты, введенные для Приангарья, планируется расширить с учетом собранных данных.

– Мы понимаем, что жить, например, в Краснодарском крае в зимний период и в Иркутской области – это две разных нормы энергопотребления. И те увеличения диапазонов, которых мы добились – это промежуточный итог. Для того, чтобы и дальше отстаивать консолидированную позицию региона на федеральном уровне нам необходимо видеть реальные объёмы потребления электроэнергии населением, понимать, сколько домов выходит за установленный диапазон 7020 кВт*ч, поэтому прошу жителей включиться и предоставить эти сведения, – сказал Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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