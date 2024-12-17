Детскую музыкальную школу откроют в селе Урик Иркутского района

С вопросом об этом учреждении к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву во время прямой линии обратилась жительница села. Она сообщила, что местная администрация приобрела здание, но оно пока не используется, передает пресс-служба регионального правительства.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Приобретенное здание требует капитального ремонта, он начнется в следующем году. На это предусмотрено 22,3 млн рублей, из них из федерального бюджета – 21,2 млн рублей, из областного – 1,1 млн рублей. Сейчас объявлены конкурсные процедуры по определению подрядчика. Эта музыкальная школа станет участником нового национального проекта «Семья», который начнет действовать в 2025 году. В ней смогут заниматься 50 детей. Я думаю, это будут маленькие жители не только Урика, но и соседних населенных пунктов. Объект очень важный, мы взрослые должны заботиться о воспитании и развитии детей, создавать для этого условия, – сказал Игорь Кобзев.

В следующем году в Иркутской области начнет действовать программа «Земский работник культуры». По ней восемь специалистов, которые переедут работать в сельскую местность и начнут работать в учреждениях культуры, получат по одному миллиону рублей.