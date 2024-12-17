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Капремонт роддома Черемховской городской больницы №1 завершат в 2025 году

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии ответил на вопрос о сроках завершения капитального ремонта родильного дома Черемховской городской больницы №1. С этим вопросом к нему обратились роженицы Черемховского района.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Капремонт роддома начался в 2020 году в связи с неудовлетворительным материально-техническим состоянием помещений. К сожалению, ремонт затянулся на четыре года. Это связано с рядом причин. В первую очередь в связи с необходимостью корректировки проектных решений. Поставил задачу завершить все работы и открыть медучреждение в 2025 году. Это будет современный комфортабельный родильный дом, обеспеченный всем необходимым, – сказал губернатор.

В рамках ремонта на объекте заменили окна, системы холодного и горячего водоснабжения, отопительные приборы, а также провели фасадные работы, установили автоматическую систему пожарной сигнализации, смонтировали видеонаблюдение. На работы из областного бюджета было выделено порядка 233 млн рублей.

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– В весенней период были выявлены проблемы с подтоплением подвальных помещений. Сейчас мы прорабатываем проектно-сметную документацию на проведение дополнительных работ по обустройству водоотведения. Глава региона поставил задачу выполнить эти работы до 1 сентября 2025 года. Кроме того, в процессе ремонта была выявлена необходимость проведения работ по монтажу медицинского газоснабжения – важнейшей составляющей любого медучреждения. Отмечу, что внутренние трубопроводы для системы медицинского газоснабжения оборудуют в последнюю очередь, после монтажа всех остальных инженерных коммуникаций. Поэтому проведенные работы в рамках капремонта никак не будут повреждены, – сказал Андрей Модестов.

Пока проектная документация на монтаж системы проходит процедуру госэкспертизы. Финансовые средства на выполнение работ предусмотрены в бюджете региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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