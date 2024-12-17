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Максимальная ставка по вкладам в декабре 2024 года составила 22,08%

Центральный Банк Российской Федерации провел мониторинг максимальных процентных ставок по вкладам за декабрь 2024 года. В результате было установлено, что в первой декаде месяца максимальная ставка достигла отметки в 22,08%.

Регулятор пояснил, что индикатор средней максимальной процентной ставки определяется как среднее значение среди максимальных ставок десяти крупнейших кредитных организаций страны. В их число входят такие банки, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский Кредитный Банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Согласно данным Банка России, средние максимальные процентные ставки по вкладам сроком до 90 дней составили 20,63%, на период от 91 до 180 дней – 21,23%, от 181 дня до одного года – 21,56%, а для вкладов со сроком свыше одного года – 20,14%.

Аналитики ожидают повышения ключевой ставки до 23% на декабрьском заседании ЦБ РФ. Вероятно, это повышение станет последним в текущем цикле. Причиной, по которой ЦБ должен держать ставку на столь высоких уровнях, является инфляция. Последний блок данных Росстата показал, что рост потребительских цен не сбавляет темпов, и ЦБ, вероятно, повысит ставку до 23%. Согласно результатам последнего макроэкономического опроса регулятора, экономисты повысили таргет по среднегодовой ключевой ставке с 17,3% до 17,5% на 2024 г. 


/ Сибирское Информационное Агентство /


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