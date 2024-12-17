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Прямая линия с губернатором Иркутской области, 17 декабря 2024 года
Колл-центр для энергопотребителей запустят в Иркутской области
До 2030 года в Иркутской области газифицируют около 19 тысяч домов
Кобзев: Планируем расширять диапазоны потребления электроэнергии в Иркутской области
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До 2030 года в Иркутской области газифицируют около 19 тысяч домов

Газоснабжение будут развивать в Иркутской области. До 2030 года планируется обеспечить этим видом топлива порядка 19 тысяч домов в пяти муниципалитетах, рассказал во время прямой линии губернатор Игорь Кобзев.

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«Сегодня мы обсуждаем вопросы газификации пяти территорий. Там должно быть газифицировано порядка 19 тысяч домовладений. Объемы газа пока – 120 млн кубических метров. Запланировано строительство более тысячи линий газопровода. И, конечно, котельные – их 28 – должны быть переведены на газ», – прокомментировал глава региона.

В частности, запланирована газификация жилья в Казачинско-Ленском, Жигаловском, Киренском районах, а также городах Братск и Усть-Кут.

По данным и. о. директора Института систем энергетики СО РАН им. Мелентьева Валерия Стенникова, который также выступил во время прямой линии, с помощью газификации можно решить проблему энергодефицита, которая наблюдается на юге Иркутской области, а также улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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