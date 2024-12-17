Новости

Прямая линия с губернатором Иркутской области, 17 декабря 2024 года
Колл-центр для энергопотребителей запустят в Иркутской области
До 2030 года в Иркутской области газифицируют около 19 тысяч домов
Кобзев: Планируем расширять диапазоны потребления электроэнергии в Иркутской области
Все материалы сюжета

Губернатор: Попросил запретить майнинг в Иркутской области – ждем решения правительства РФ

Читайте также:

Колл-центр для энергопотребителей запустят в Иркутской области
17 декабря 2024
До 2030 года в Иркутской области газифицируют около 19 тысяч домов
17 декабря 2024

На фоне дефицита электроэнергии в ряде населенных пунктов Иркутской области из-за активного майнинга местные власти выступили за запрет этой деятельности на территории субъекта. Подробнее о данном решении во время прямой линии рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Мы увидели, что идет перекос в сторону майнинга, а не социально значимых объектов или населения. <…> Я вышел на правительственную комиссию и попросил запретить майнинг на территории Иркутской области для того, чтобы мы привели в порядок то, что нам интересно: промышленность, инвестиции, социальную сферу, жилье», – подчеркнул глава региона.

Он добавил, что в настоящее время регион ждет решения правительства Российской Федерации, по итогам которого будут предприняты дальнейшие действия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Прямая линия с губернатором Иркутской области, 17 декабря 2024 года":
Все материалы сюжета (9)


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«Ждать у моря погоды не собираемся»,– Виктор Ильичев, основатель ГК «ВостСибСтрой»
«Наша задача – помочь людям переехать за город». Антон Кондратьев – о силе коллаборации и перспективах малоэтажки
«Кризис – время готовить новые проекты». Денис Денисенко – о девелоперском подходе и продуктах будущего
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес