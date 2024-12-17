Губернатор: Попросил запретить майнинг в Иркутской области – ждем решения правительства РФ

На фоне дефицита электроэнергии в ряде населенных пунктов Иркутской области из-за активного майнинга местные власти выступили за запрет этой деятельности на территории субъекта. Подробнее о данном решении во время прямой линии рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Мы увидели, что идет перекос в сторону майнинга, а не социально значимых объектов или населения. <…> Я вышел на правительственную комиссию и попросил запретить майнинг на территории Иркутской области для того, чтобы мы привели в порядок то, что нам интересно: промышленность, инвестиции, социальную сферу, жилье», – подчеркнул глава региона.

Он добавил, что в настоящее время регион ждет решения правительства Российской Федерации, по итогам которого будут предприняты дальнейшие действия.