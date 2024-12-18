Ингосстрах Банк показал лучшую динамику в рейтинге приложений для ежедневного банкинга Markswebb

По итогам 2024 года Ингосстрах Банк занял 15-е место в номинации «Лучший ежедневный банкинг в мобильных банках на Android» в рейтинге агентства Markswebb. При этом банк на 6 пунктов улучшил свои позиции по сравнению с прошлогодним результатом, показав лучшую динамику роста в рейтинге.

Эксперты Markswebb отметили, что в функционале мобильного приложения Ингосстрах Банка качественно реализованы основные ежедневные банковские операции, в том числе пополнение карт и счетов, оплата услуг и платежи в бюджеты, переводы с удобными настройками.

Работая над развитием приложения, Ингосстрах Банк сделал акцент на увеличении количества часто используемых сервисов, на повышении их качества и удобства. А основой для плана доработок стали отзывы клиентов и их ожидания, заявленные в опросах о качестве обслуживания и взаимодействия с банком.

«Мы продолжаем активно развивать цифровые сервисы, ориентируясь на ожидания и запросы наших клиентов. Каждый месяц мы наблюдаем рост ежедневной и ежемесячной аудитории мобильного приложения, сейчас почти 70% клиентов банка пользуются приложением минимум 1 раз в месяц. Мы также видим, что клиенты активно используют возможности цифровой экосистемы Инго. Поэтому основные усилия направляем на развитие сервисов подписки и нашей кобрендинговой программы лояльности», – прокомментировала Полина Берсенева, директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка.

Исследование клиентского опыта в банковских мобильных приложениях для частных лиц проводится агентством Markswebb ежегодно. В этом году в рейтинге опубликованы результаты 21 банка. В рамках исследования Ингосстрах Банк также занял 19-ю строчку в номинации «Лучший цифровой офис в мобильных банках на Android», улучшив предыдущие позиции на 2 пункта.