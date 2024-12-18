Около 3000 вопросов поступило на прямую линию с губернатором Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ответил на вопросы жителей региона в прямом эфире. Прямая линия с главой Приангарья прошла на телеканале «Россия 24».

Фото с сайта правительства Иркутской области

Во время эфира, который продлился 1,5 часа, поступило 890 звонков. Еще свыше 2 тыс. вопросов поступило при подготовке к прямой линии, обращения в течение двух недель собирали специалисты центра управления регионом в социальных сетях, также вопросы поступали на ресурсы телеканала.

Большинство вопросов касаются дорог и благоустройства, сферы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и энергетики, социальной защиты и здравоохранения. Губернатор подчеркнул, что все поступившие вопросы будут направлены в профильные министерства и ведомства для отработки. Бесперебойную работу горячей линии обеспечили Ростелеком и МФЦ.

В середине декабря исполнилось пять лет, как Игорь Кобзев был назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Иркутской области. Во время эфира отдельно остановились на результатах проделанной за пять лет работы.

– Это теперь моя жизнь. За пять лет работы многое сделано, а также начаты проекты, которые еще нужно реализовать. Назову некоторые из них. Это и федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», включенный в национальный проект «Туризм и гостеприимство». Это инфраструктура, это строительство, это возможность конкурировать в туристической отрасли. Это и создание в Иркутске межвузовского кампуса, который привлечет в регион молодежь и даст толчок развитию региона. Это важные проекты в сфере здравоохранения, культуры. Если брать города, это и дорожная составляющая, приведение в надлежащий вид объектов культурного наследия, возможность провести капремонт домов, изменить систему освещения – много всего, что мы делаем вместе с жителями, – поделился Губернатор Игорь Кобзев.