Ключевая ставка Центробанка России обновит рекорд: главное за ночь

За минувшую ночь стало известно, что ставку по вкладам и ключевую ставку ждет рост, названы самые перспективные направления для инвесторов, а в Иркутской области губернатор объяснил, почему попросил власти страны запретить майнинг. Подробнее читайте в обзоре SIA.RU.

Ставка по вкладам растет

Эксперты зафиксировали рост средней максимальной процентной ставки по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны, привлекающих наибольший объем депозитов: это произошло в первой декаде текущего месяца. Она составила свыше 22% годовых. Для сравнения – во второй декаде ноября значение было равно – 21,5%.

Самые перспективные направления для инвесторов

Аналитики также обозначили наиболее перспективные направления для инвесторов. Продуктом первого выбора в текущей ситуации, как отмечают эксперты, являются флоатеры, или облигации с плавающим купоном, которые привязаны к ключевой ставке, а также новые выпуски облигаций с фиксированным купоном. Кроме того, инвесторам советуют обратить внимание на биржевые паевые инвестиционные фонды и государственные облигации.

Ключевая ставка снова увеличится

Очередной рост ключевой ставки Центробанка ожидают в России. Предполагается, что она достигнет новых рекордных значений – ориентировочно 23-25% – до начала нового года. Это связано с тем, что в предыдущем месяце инфляция достигла максимума, что привело к активному росту цен. Увеличение ожидается и далее.

В Приангарья расширят диапазоны энергопотребления

В России начнут действовать лимиты для потребления электричества, при этом Приангарью удалось добиться для себя отдельных значений: предел был повышен в связи с тем, что жители активно используют электроотопление и не имеют альтернатив. Накануне во время прямой линии губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что местные власти не будут останавливаться на достигнутом: планируется расширить диапазоны. Чтобы сделать это грамотно, сейчас ведется подсчет домовладений с электрообогревом и их расходов энергии.

Иркутская область ждет запрета майнинга

Активная добыча криптовалюты привела к энергодефициту на ряде территорий Иркутской области. Чтобы стабилизировать эту ситуацию, глава региона Игорь Кобзев обратился к правительству РФ с предложением запретить майнинг в субъекте: об этом он рассказал во время прямой линии. В настоящее время правительство Приангарья ожидает решения федерального центра, после чего будут предприняты дальнейшие действия.