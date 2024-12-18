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Школа в поселке Звездный Усть-Кутского района получит федеральное финансирование на капремонт

Школу в поселке Звездный Усть-Кутского района отремонтируют в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Информацию об этом подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках прямой линии, которая прошла в эфире программы «Вести-Иркутск» 17 декабря. Он ответил на вопрос жительницы Звездного, которая просила уточнить информацию о возможном ремонте школы поселка.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

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Глава региона рассказал, что в рамках рабочей поездки в территорию посещал лично эту образовательную организацию, где с ее руководством и администрацией муниципалитета обсуждалась тема обновления объекта. В двухэтажном кирпичном здании, построенном в 1984 году, сейчас обучается 116 детей. В школе 12 кабинетов, есть спортивный зал, библиотека, столовая. Ранее капитальные ремонты в этом здании не проводились.

Игорь Кобзев ответил, что здание образовательной организации попало в перечень объектов образования, которые включены Министерством просвещения России в программу модернизации. Деньги на проведение работ запланированы на 2027 год. Кроме того, школа получит финансы и на оснащение современным оборудованием и средствами обучения.

– Важно понимать, что за подрядная организация зайдет на объект. Есть ли у нее возможности капитально отремонтировать здание.  Все-таки Звездный – это отдаленный поселок. Необходимы четкие правильные проектные решения, чтобы не было скрытых работ. Капремонт – это приоритет. Мы сегодня также заинтересованы в ремонте дошкольных учреждений, – сказал губернатор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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