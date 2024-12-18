ЦБ может повысить ставку до 23% и удерживать её на этом уровне в течение первого полугодия 2025 г.

Аналитики предупреждают, что в экономике России копятся проблемы.

Эксперты прогнозируют, что ключевая ставка может быть повышена до 23% на ближайшем заседании ЦБ и останется на этом уровне в течение большей части первого полугодия 2025 года. Согласно базовому прогнозу, к концу 2025 года ставка может снизиться до 16%, если замедление экономики будет управляемым. Внешние и внутренние риски в первой половине года могут привести к более быстрому снижению ставки.

Инфляционные ожидания высокие

– Инфляционные ожидания остаются высокими и снижают эффективность денежно-кредитной политики. На инфляционные ожидания оказывают давление слабеющий рубль и продуктовая инфляция. Это легкодоступные маркеры для потребителей. Внутренние цены на продовольствие росли за счет роста мировых цен, подогреваемые слабеющим рублем. Еще один драйвер — сильный спрос, обеспеченный все еще высоким ростом номинальных зарплат, – подчеркивают в своём обзоре эксперты БКС Мир инвестиций.

Бюджет дефицитный

Они обращают внимание, что федеральный бюджет на 2025 г., с одной стороны, имеет незначительный дефицит: 0,5% ВВП против более чем 3% в текущем году. С другой, ускоренный рост тарифов добавит до 2 п.п. роста цен к уровню текущего года. Рост тарифов включает в себя расходы на инвестпрограммы, которые ранее могли бы быть профинансированы из бюджета.

– Рост тарифов следующего года можно воспринимать как целевой налог. Федеральный бюджет завершает трансформацию длиной в два года: расходы повышаются с 17% до 20% ВВП. Рост расходов обеспечивается налогами от внутриэкономической деятельности, что само по себе менее инфляционный фактор, чем использование ренты, – считаю аналитики.

Кредитование замедляется

Что касается кредитования, оно стало быстро замедляться после ужесточения пруденциальных нормативов и повышения ставки. Сначала затормозился рост кредитования физлиц. Затем ограничения распространили на корпоративных заемщиков. В ноябре прирост кредитного портфеля корпоративного сектора составил 0,8% против 2,3% месяцем ранее, а портфель физлиц замедлился до 0,3% против 0,4%.

В экономике копятся риски

Экономический рост в 2025 г. будет слабым. На фоне высокой базы текущего года и сокращения как частного, так и государственного спроса, экономика будет замедлять темпы роста. Прогнозы властей достаточно оптимистичны — от 1,5% до 2,5%. Минимальная оценка Банка России на уровне 0,5% показывает формальный рост.

Аналитики БКС ожидают околонулевой рост ВВП в 2025 г., то есть их взгляд чуть пессимистичнее нижних оценок Банка России.

– В последние два-три года рост был связан с дозагрузкой производственных мощностей и сокращением импорта на фоне разворачивания импортозамещения с параллельным повышением эффективности использования рабочей силы. Теперь же эти факторы роста в значительной мере исчерпаны. На наш взгляд, риски в экономике копятся, и развилка между управляемым и более быстрым сценарием замедления экономики и стабилизации темпа роста цен еще не пройдена, – резюмируют эксперты БКС.