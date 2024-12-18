На южном курорте задержали мошенника, который обманывал иркутян

В Сочи правоохранители задержали предполагаемого мошенника. Им оказался 31-летний местный житель, который может быть причастным к онлайн-аферам, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

По данным правоохранителей, в канун 2024 года мужчина решил заниматься торговлей несуществующей премиальной электроники на популярном сервисе по размещению объявлений. Он оформил профиль под видом магазина и разместил объявления о продаже дорогостоящих телефонов и игровых консолей, которых у него не было, с хорошей скидкой.

Аферист, по данным МВД, общался с покупателями со всей страны, отправлял им документы, фото и видео для подтверждения, что он не аферист, а также в диалоге с клиентами разоблачал другие анкеты по продаже техники на той же платформе.

«На уловку ранее судимого коммерсанта попались жители Иркутска, Ростова-на-Дону, Ухты, Белгорода и Нижегородской области, которые, поверив в новогоднее чудо, суммарно перевели ему свыше полумиллиона рублей», – пояснили в полиции.

Возбуждено пять уголовных дел по статье «Мошенничество»: они переданы в суд для рассмотрения по существу.