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Зарплаты водителей в Иркутской области за год выросли на 20 тыс. рублей

Средний заработок в регионе – 70 786 рублей в месяц. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Средняя предлагаемая заработная плата по итогам ноября 2024 года составила в Иркутской области 70 786 рублей, и за год она выросла на 18% (ноябрь 2024 к ноябрю 2023). Однако, сразу в четырех профессиональных направлениях прирост зарплатных предложений оказался выше рынка (т. е. более 18%).

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Абсолютным лидером по этому параметру стала сфера розничной торговли, здесь средние зарплатные предложения за год взлетели сразу на +25%, до 49 907 рублей, а сумма, на которую работодатели повысили предлагаемый доход, составила +9 907 рублей.

Далее по динамике прироста предлагаемых зарплат идут сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» (+24%, до 49 587 руб.), «Автомобильный бизнес» (+22%, до 106 759 руб.), «Продажи, обслуживание клиентов» (+20%, до 61 740 руб.).

При этом, если оценивать динамику заработной платы по приросту в рублях, то впереди всех окажутся представители сферы транспорта, логистики и перевозок, которым работодатели готовы сейчас платить на 20 610 рублей больше, чем в ноябре годом ранее. И это +17% к прошлогоднему уровню предлагаемой оплаты труда этих специалистов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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