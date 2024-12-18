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Канализационные очистные сооружения Левого берега реконструируют в Иркутске

В Иркутске планируется реконструировать канализационные очистные сооружения Левого берега. Об этом в своем тг-канале рассказал мэр Руслан Болотов.

«Исторический момент для Иркутска: мы завершили реконструкцию канализационных очистных сооружений Правого берега. <…> На этом не останавливаемся: теперь будем создавать аналогичный комплекс сооружений для левого берега Иркутска. Проект получил одобрение Главгосэкспертизы России и государственной экологической экспертизы», – пояснил глава города.

Он сообщил, что реконструкция КОС Правого берега шла 8 лет без перерыва. На нее потребовалось более 15,2 млрд рублей из бюджетов различных уровней. Обновление позволило очищать сливы до состояния воды, безопасной для природы и соответствующей всем нормативным показателям, а также увеличить пропускную способность с 130 до 220 кубометров в сутки и подключить новых абонентов из Иркутского района.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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