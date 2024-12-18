Социальные инвестиции угольного дивизиона Эн+ достигли максимума за последние четыре года

Социальные инвестиции компании Востсибуголь (входит в Эн+) в 2024 году составили 63,5 млн рублей. Это рекордная величина за последние четыре года, в два раза больше показателей 2023 года. На эти деньги пополнен автопарк районов, воплощены в жизнь инициативные проекты жителей Приангарья, отремонтированы и построены новые спортивные объекты.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Благодаря инвестициям Востсибугля автопарк Аларского и Черемховского районов пополнился автобусами для организации регулярных рейсов между поселениями и перевозки спортивных и творческих коллективов. В Нукутском районе на 2 млн рублей закупили кухонное оборудование для детских садов. Воплотили в жизнь девять инициативных проектов, предложенных жителями Приангарья. При поддержке угольного дивизиона Эн+ построили сценический комплекс, благоустроили пешеходные дорожки, установили спортивные и игровые площадки в Тулуне, Черемхове и селе Алгатуй Тулунского района.

– Наше учебное заведение впервые приняло участие в программе инициативных проектов. Очень благодарны «Востсибуглю» за поддержку инициативы, поскольку выделенные компанией средства позволили не только принять участие в конкурсе, но и увеличить сумму финансирования. Школа находится в поселке Касьяновка, удаленном от центра города и ближайший спортивный объект находится на расстоянии 20 км. Благодаря программе у школьников и в целом у жителей поселка уже этим летом появится очень нужная здесь спортивная площадка с уличными тренажерами на различные группы мышц, а также отдельная зона для ребят младших классов. Победа в конкурсе дала нам уверенность в собственных силах, что все возможно. В дальнейшем будем стараться активно участвовать в различных программах и грантовых конкурсах, которые помогут сделать наш поселок более благоустроенным и комфортным, – Иван Гродников, директор школы №6 Черемхово.

Также в Черемхове вот-вот распахнет двери новый спортивный зал, на который в этом году направили треть общего бюджета.

В стадии завершения и капитальный ремонт спорткомплекса в селе Алгатуй Тулунского района. На его реновацию ушло больше 12 млн. руб. В Тулуне начали проектирование сквера. Проектно-сметную документацию на разработку нового городского пространства оплатил Востсибуголь.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

– Наши активы расположены в моногородах и исторически тесно связаны с общественной и социальной жизнью этих населенных пунктов. Для нас важны не только производственные показатели, но и качество жизни наших работников в городах и селах. – комментирует Андрей Давыдов, заместитель генерального директора по угольному бизнесу Эн+. – Участвуя в софинансировании федеральных проектов, мы стараемся привлечь на территории серьезное финансирование из дополнительных источников. Также угольный дивизиона реализует проекты исключительно за собственные средства. За последние четыре года социальные инвестиции составили больше 150 млн руб.

Напомним, что в этом году российский энерго-металлургический холдинг Эн+, основанный промышленником Олегом Дерипаской, вошел в рейтинг крупнейших компаний-инвесторов России – 2024, составленный изданием Forbes. Социнвестиции угольного дивизиона Эн+ достигли максимума за последние четыре года.

Социальные инвестиции компании Востсибуголь (входит в Эн+) в 2024 году составили 63,5 млн рублей.

Это рекордная величина за последние четыре года, в два раза больше показателей 2023 года. На эти деньги пополнен автопарк районов, воплощены в жизнь инициативные проекты жителей Приагнарья, отремонтированы и построены новые спортивные объекты.

Благодаря инвестициям Востсибугля автопарк Аларского и Черемховского районов пополнился автобусами для организации регулярных рейсов между поселениями и перевозки спортивных и творческих коллективов. В Нукутском районе на 2 млн рублей закупили кухонное оборудование для детских садов. Воплотили в жизнь девять инициативных проектов, предложенных жителями Приангарья. При поддержке угольного дивизиона Эн+ построили сценический комплекс, благоустроили пешеходные дорожки, установили спортивные и игровые площадки в Тулуне, Черемхове и селе Алгатуй Тулунского района.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

– Наше учебное заведение впервые приняло участие в программе инициативных проектов. Очень благодарны «Востсибуглю» за поддержку инициативы, поскольку выделенные компанией средства позволили не только принять участие в конкурсе, но и увеличить сумму финансирования. Школа находится в поселке Касьяновка, удаленном от центра города и ближайший спортивный объект находится на расстоянии 20 км. Благодаря программе у школьников и в целом у жителей поселка уже этим летом появится очень нужная здесь спортивная площадка с уличными тренажерами на различные группы мышц, а также отдельная зона для ребят младших классов. Победа в конкурсе дала нам уверенность в собственных силах, что все возможно. В дальнейшем будем стараться активно участвовать в различных программах и грантовых конкурсах, которые помогут сделать наш поселок более благоустроенным и комфортным, – Иван Гродников, директор школы №6 Черемхово.

Также в Черемхове вот-вот распахнет двери новый спортивный зал, на который в этом году направили треть общего бюджета.

В стадии завершения и капитальный ремонт спорткомплекса в селе Алгатуй Тулунского района. На его реновацию ушло больше 12 млн. руб. В Тулуне начали проектирование сквера. Проектно-сметную документацию на разработку нового городского пространства оплатил Востсибуголь.

– Наши активы расположены в моногородах и исторически тесно связаны с общественной и социальной жизнью этих населенных пунктов. Для нас важны не только производственные показатели, но и качество жизни наших работников в городах и селах. – комментирует Андрей Давыдов, заместитель генерального директора по угольному бизнесу Эн+. – Участвуя в софинансировании федеральных проектов, мы стараемся привлечь на территории серьезное финансирование из дополнительных источников. Также угольный дивизиона реализует проекты исключительно за собственные средства. За последние четыре года социальные инвестиции составили больше 150 млн руб.

Напомним, что в этом году российский энерго-металлургический холдинг Эн+, основанный промышленником Олегом Дерипаской, вошел в рейтинг крупнейших компаний-инвесторов России – 2024, составленный изданием Forbes.