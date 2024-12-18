S7 объявила о продаже субсидируемых билетов на 2025 год

S7 Airlines открыла продажу билетов на 2025 год по субсидированным тарифам в соответствии с Решением о порядке предоставления субсидии № 22-68866-00363-Р от 26 ноября 2024 года. Льготные тарифы доступны на рейсах из Иркутска, Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Якутска, Владивостока, Благовещенска, Магадана, Мирного, Улан-Удэ и многих других городов. Ранее о продаже субсидируемых билетов также объявил Аэрофлот.

Субсидируемые тарифы доступны для нескольких категорий граждан РФ:



– для молодёжи в возрасте до 23 лет включительно,

– для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет)

– для многодетных семей

– для инвалидов первой группы без ограничения по возрасту и сопровождающим их лицам, сопровождающим детей-инвалидов, а также инвалидам с детства второй или третьей группы.

Специальные тарифы предлагаются на следующие направления:

- Из Благовещенска в Екатеринбург, Москву, Красноярск, Сочи и Санкт-Петербург

- Из Владивостока в Екатеринбург, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Сочи, Южно-Сахалинск, Якутск

- Из Горно-Алтайска в Москву

- Из Иркутска в Санкт-Петербург и Сочи

- Из Кызыла в Москву

- Из Магадана в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Сочи

- Из Мирного в Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург и Сочи.

- Из Нерюнгри в Иркутск, Красноярск и Москву, Новосибирск.

- Из Норильска в Москву и Новосибирск

- Из Петропавловска-Камчатского в Москву и Новосибирск.

- Из Улан-Удэ в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Сочи.

- Из Хабаровска в Москву, Екатеринбург, Красноярск, Минеральные Воды, Новосибирск, Санкт-Петербург и Сочи.

- Из Читы в Екатеринбург, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург и Сочи

- Из Южно-Сахалинска в Москву и Санкт-Петербург

В последние годы благодаря развитию внутреннего туризма наблюдается значительный рост пассажиропотока в Иркутской области. Ранее стало известно, что иркутский аэропорт готовится встретить в этом году 4 миллионного пассажира, что не происходило со времен Советского Союза. По итогам 2023 года иркутский аэропорт зафиксировал наибольший прирост числа пассажиров среди всех российских воздушных узлов — на 44%. Общий объем перевозок достиг рекордных 3,787 миллиона человек.

Рост пассажиропотока потребовал расширения инфраструктуры. В 2023 году началось возведение модульного пассажирского павильона для обслуживания прилетающих и трансферных пассажиров на внутренних рейсах. Осенью 2024 года строительство было завершено. Площадь терминала составляет 2,6 тыс. квадратных метров. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представитель президента в СФО Анатолий Серышев, посетившие терминал, отметили важность данного объекта для региона.