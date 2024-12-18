Многодетные семьи в Иркутской области могут тратить электричество без ограничений – Кобзев

С нового года в Иркутской области, как и в целом по России, вводятся лимиты на потребление электричества. Эти изменения не затронут многодетные семьи Приангарья, рассказал во время прямой линии губернатор Игорь Кобзев.

«Сразу хочу сказать, что для многодетных семей этого не будет (введения лимитов – прим. ред.), для них норма потребления любая, и она будет рассматриваться, как льготный тариф», – отметил глава региона.

Остальные потребители в Иркутской области не должны выходить за диапазон 7020 кВт/ч в месяц. Это значение планируется увеличить. Чтобы понять, как именно, сейчас ведется подсчет домовладений с электроотоплением и их энергопотребления.