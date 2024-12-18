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Прямая линия с губернатором Иркутской области, 17 декабря 2024 года
Многодетные семьи в Иркутской области могут тратить электричество без ограничений – Кобзев
Около 3000 вопросов поступило на прямую линию с губернатором Иркутской области
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Многодетные семьи в Иркутской области могут тратить электричество без ограничений – Кобзев

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С нового года в Иркутской области, как и в целом по России, вводятся лимиты на потребление электричества. Эти изменения не затронут многодетные семьи Приангарья, рассказал во время прямой линии губернатор Игорь Кобзев.

«Сразу хочу сказать, что для многодетных семей этого не будет (введения лимитов – прим. ред.), для них норма потребления любая, и она будет рассматриваться, как льготный тариф», – отметил глава региона.

Остальные потребители в Иркутской области не должны выходить за диапазон 7020 кВт/ч в месяц. Это значение планируется увеличить. Чтобы понять, как именно, сейчас ведется подсчет домовладений с электроотоплением и их энергопотребления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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